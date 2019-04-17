В Самаре прошел марафон генерации идей

Создать работающий бизнес за 4 часа и презентовать его инвесторам — такая задача стояла перед участниками марафона генерации идей, организованного Региональным центром инноваций StartupSamara и фондом YellowRockets.vc.
12 апреля прошел воркшоп по созданию и тестированию идей для бизнеса. Более 50 участников из Самары и Тольятти под руководством менторов научились генерировать и грамотно описывать свои бизнес-идеи, подобрали нужных людей в команду, сделали первые тесты рынка и наброски бизнес-модели.
На финальную презентацию вышло шесть проектов. Три команды признаны победителями: команда под руководством Евгения Ковалева делает приложение для туристов, через которое отдыхающие смогут знакомиться, делиться советами, решать вопросы по экскурсиям и аренде транспорта. Команда Артема Григорьева и Никита Иванов из Тольятти презентовали площадку, где начинающие ИТ-специалисты смогут получить первые заказы и собрать портфолио. Еще одним победителем признан проект самого юного участника марафона Прохора Федорченко по оцифровке детских рисунков.
Победители получили сертификаты на участие в интеллектуальной игре "Держи пять!" Продолжить работать над своими идеями участники марафона смогут на Весенних стартап-выходных.
Последние комментарии
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Всё написали, кроме того как называется приложение
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