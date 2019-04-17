Полузащитник "Крыльев Советов" Александр Самедов вернулся к тренировкам после травмы, полученной в матче 23-го тура чемпионата России против "Рубина" (1:0), сообщает tass.ru со ссылкой на директора по развитию самарского клуба Александра Шикунова.

"Он уже тренируется, серьезной травмы нет", — сказал Шикунов.

На вопрос о том, сможет ли полузащитник принять участие в матче 24-го тура против "Динамо", представитель руководства самарского клуба ответил, что решение остается за тренерским штабом команды.

Матч "Динамо" — "Крылья Советов" состоится 20 апреля на стадионе "Арена-Химки". Начало игры — 17:30.