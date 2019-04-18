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Преступления Происшествия

Сотрудника районной администрации из Тольятти будут судить по обвинению во взятке и превышении полномочий

ТОЛЬЯТТИ. 18 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 18 апреля, стало известно, что завершено расследование уголовного дела в отношении сотрудника администрации Автозаводского района Тольятти, обвиняемого в получении взятки (ч. 3 ст. 290 УК РФ) и превышении должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ), сообщили в СУ СК РФ по Самарской области.

"По версии следствия, в ноябре 2018 г. обвиняемый получил от представителя общества с ограниченной ответственностью взятку в виде денег в размере 12 тыс. руб. за несоставление административных протоколов за самовольно размещенные торговые объекты", - пояснили правоохранители.

Уголовное дело было возбуждено по материалам ОЭБ и ПК ГУ МВД России по Самарской области.

"Следователем собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в федеральный суд Автозаводского района города Тольятти для рассмотрения по существу", - сообщили в следственном ведомстве.

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