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Экономика и бизнес

"Открытие Брокер" представило стратегию аналитиков на II квартал 2019 года

САМАРА. 18 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Управление анализа рынков (УАР) "Открытие Брокер" представило стратегию на II квартал 2019 года. По мнению аналитиков, в то время как американскому рынку грозит коррекция, российские активы, напротив, могут подорожать благодаря стабильным ценам на нефть и крепкому рублю.

В начале текущего года рынок США продемонстрировал бурный рост, который прогнозировали аналитики "Открытие Брокер": "Если в предыдущей стратегии мы активно призывали покупать просевшие фондовые рынки, то сейчас стоит ожидать локальных коррекций. Дело в том, что ликвидные индексы американского фондового рынка уже почти вернулись к историческим максимумам. И хотя в целом рынок продолжает ожидать роста прибылей американских корпораций, он видится не столь стремительным, а акции могут требовать коррекционных движений".

Текущие цены на нефть привлекательны для долгосрочных покупок, отмечается в квартальной стратегии: "В случае реализации резкого сокращения инвестиционных программ нефтяных компаний с одновременным ожидающимся ускорением глобальной экономики, мы сможем увидеть кратный рост цен на "черное золото". Если ранее Международное энергетическое агентство прогнозировало локально сильный профицит нефти на рынке в I квартале, то сейчас уже ждет заметного дефицита во II квартале".

Сейчас можно говорить о продолжении долгосрочной восходящей тенденции в российских активах, уверены в управлении анализа рынков: "При этом в качестве главных рисков во II квартале мы видим возможное усиление торговых трений между США и Китаем, рост геополитической напряженности и усиление санкционного давления в отношении России. Риск недостаточных темпов роста глобальной экономики и экономики Китая воспринимается сейчас нами как гораздо менее вероятный, но возможный. В то же время мы будем внимательно следить за развитием торговых войн и их влиянием на экономики ЕС и Поднебесной".

Эксперты уверены, что улучшение российского платежного баланса и уход ЦБ от покупок валюты на открытом рынке стабилизировали курс рубля к концу года, несмотря на обвал цен на нефть. "В случае роста рисков на развивающихся рынках нельзя исключать очередной волны ослабления рубля, но в целом мы не ожидаем сильных провалов курса российской валюты в ближайшие годы. В результате сокращения покупок валюты Минфином при восстановлении цен на нефть можно ожидать некоторого локального укрепления курса рубля во II квартале", — отмечается в стратегии.

Аналитики управления анализа рынков "Открытие Брокер" по-прежнему считают сектора химии и нефтехимии, акции производителей драгоценных металлов и камней, сельскохозяйственных холдингов, растущих акций информационных технологий потенциально наиболее интересными историями на российском рынке в длительной перспективе: "К среднесрочным идеям мы относим покупку акций "Московской биржи", АФК "Система", "Газпром нефти", "РУСАЛа" и GlobalTrans. Долгосрочным инвесторам мы рекомендуем обратить внимание на "Мечел", "Детский мир", "Русагро", "Распадскую", а также привилегированные акции "Ленэнерго" и "Башнефти".

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