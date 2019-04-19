В Сызрани будут судить группу обвиняемых в торговле наркотиками через тайники-закладки

Завершено расследование уголовного дела в отношении четверых родственников из Самарской и Ульяновской областей, обвиняемых в бесконтактной торговле наркотиками через тайники-закладки, об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в Сызранском ЛО МВД России на транспорте.

Напомним, что в августе 2018 г. сотрудниками Сызранского линейного отдела МВД России на транспорте совместно с сотрудниками УФСБ России по Самарской области были задержаны на паромной переправе через р. Волга двое мужчин, подозреваемых в незаконном распространении наркотических средств. При личном досмотре у них было обнаружено 35 грамм героина. В то же время в различных районах Сызрани сотрудники отделения по контролю за оборотом наркотиков линейного отдела задержали еще несколько человек, у которых при обысках были обнаружены весы, телефоны, мобильные устройства для выхода Интернет и банковские карты, предположительно используемые в преступной деятельности, а также адреса тайников-закладок.

При расследовании уголовного дела было установлено, что четверо жителей Самарской и Ульяновской областей, являющиеся между собой родственниками, объединились в устойчивую группу с целью незаконного сбыта наркотических средств бесконтактным способом через тайники-закладки на территории Самарской области.

"Сотрудниками полиции доказано семь фактов сбыта героина, совершенные в период с июня по август 2018 г.", — подчеркнул в Сызранском ЛО МВД России на транспорте.

По данным фактам было возбуждено семь уголовных дел по п. "а, г" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ ("Незаконное производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества").

В настоящее время уголовное дело направлено в суд. В отношении обвиняемых избрана мера пресечения в виде ареста.

Полицейские отмечают, что за такие преступления уголовным кодексом предусмотрено наказание вплоть до 20 лет лишения свободы.