Александр Реймер сможет претендовать на УДО, сняв арест с 1,8 млн рублей

Замоскворецкий суд Москвы предоставил возможность претендовать на УДО Александру Реймеру, сняв арест с 1,8 млн руб. бывшего директора ФСИН, осужденного на восемь лет лишения свободы по делу о мошенничестве, сообщает rapsinews.ru.

"Заявление адвоката осужденного удовлетворить, отменить арест с денежных средств в размере 1 млн 764 тыс. руб., направить данные средства в качестве возмещения причиненного вреда", — огласила решение судья Елена Аверченко.

При этом суд отказался принимать во внимание позицию потерпевшего ведомства, представитель которого просил в заявлении отказать, поскольку ФСИН планировала взыскать ущерб с экс-главы через исполнительное производство.

Таким образом, суд удовлетворил повторное заявление стороны защиты об отмене ареста на имущество осужденного. Так, в 2018 г. Замоскворецкий суд, а вслед за ним и Мосгорсуд данные денежные средства бывшего главы ФСИН оставили под арестом. Тогда судебные инстанции пояснили, что поводом для отказа послужила преждевременность в данном заявлении, поскольку на момент октября 2018 г. решение о взыскании с Реймера в пользу ФСИН причиненного вреда в размере 2,2 млрд руб. не вступило в законную силу.

Стоит отметить, что при рассмотрении идентичного заявления в апелляционной инстанции в октябре 2018 г. сторона защиты говорила, что снятие ареста с денежных средств и направление их во ФСИН необходимо в том числе для дальнейшей возможности претендовать на условно-досрочное освобождение, получить которое невозможно без хотя бы частичного погашения причиненного преступной деятельностью ущерба.

Таким образом, суд сегодня, по сути, предоставил Реймеру возможность претендовать на дальнейшее условно-досрочное освобождение.