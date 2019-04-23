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ЖКХ и благоустройство Общество

Субботник "Весенний лес" прошел в Тольятти

ТОЛЬЯТТИ. 23 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Жители города в очередной раз доказали, что хотят жить в чистом городе и отдыхать в чистом лесу, придя на субботник "Весенний лес", организованный ГК "ЭкоВоз". Начиная с 2007 года "ЭкоВоз" вместе с активными и неравнодушными тольяттинцами проводят акцию по очистке от бытового мусора лесной территории напротив 13 квартала. 20 апреля за пару часов было собрано 2 бункера и почти полный мусоровоз отходов.

Фото: предоставлено ГК "ЭкоВоз"

Среди мусора — сломанная техника, очень много покрышек, бутылок, в том числе и битых. Сразу бросаются в глаза места, где были пикники. Некоторые отдыхающие намеренно "украшают" стволы и ветки деревьев пакетами и бутылками.

Одна из жительниц города на субботнике сказала: "Когда убираешь эти кучи мусора, то кажется, будто лечишь раны леса. И ему становится легче дышать". Только остается непонимание, почему одни люди "залечивают эти раны", а другие не считают нужным даже убрать за собой. Ведь все мы хотим отдыхать в чистом лесу, который дарит нам свежий воздух".

Праздник чистоты удался. После уборки все собравшиеся были награждены призами и подарками за отличную работу.

"Ежегодно мы не только очищаем лес от мусора, но и устраиваем настоящий городской праздник экологии и чистоты для взрослых и детей. Ведь научившись с детства любить красоту природы, человек будет бережно относиться к этому богатству — лесу, которое дает нам чистый воздух и прекрасные места для отдыха", — сказал Денис Волков о значимости проведения таких мероприятий.

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