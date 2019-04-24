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Суды Происшествия

Дознаватель военной комендатуры Самары осужден по обвинению рукоприкладстве к пьяному сержанту

САМАРА. 24 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Во вторник, 23 апреля, вступил в силу приговор Самарского гарнизонного военного суда в отношении старшего дознавателя отделения дознания и дисциплинарной практики военной комендатуры лейтенанта юстиции Романа Черемховского, признанного виновным в превышении должностных полномочий (п. "а" ч. 3 ст. 286 УК РФ), об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в Военном следственном отделе СК РФ по Самарскому гарнизону ЦВО.

Следствием и судом установлено, что 20 ноября 2018 г. в период с 22:30 до 23:30, в здании военной комендатуры на пр. Масленникова в Самаре, Черемховский, будучи недовольным тем, что подчиненный ему по воинскому званию младший сержант, нарушая дисциплину, употребил спиртные напитки и его последующим поведением, ударил его ладонью по щеке. Затем дознаватель свалил подчиненного на пол, толкнув руками в грудь, и применил к нему борцовский прием в виде "скручивания" левой ноги, причинив тем самым физическую боль, морально-нравственные страдания и телесные повреждения повлекшее легкий вред здоровью.

Как посчитало следствие, действия Черемховского повлекли существенное нарушение прав и законных интересов подчиненного младшего сержанта на уважение чести и достоинства, личную неприкосновенность, а также охраняемых законом интересов государства в области охраны установленного порядка прохождения военной службы.

В итоге лейтенанту юстиции предъявили обвинение в превышении должностных полномочий с применением насилия по п. "а" ч. 3 ст. 286 УК РФ.

Как сообщают в ВСО СК РФ по Самарскому гарнизону ЦВО, на всем этапе предварительного следствия Черемховский свою причастность к совершению преступления отрицал и вину не признал.

Но 10 апреля Самарский гарнизонный суд признал его виновным назначил ему наказание в виде штрафа в размере 50 тыс. рублей.

Как сообщается на сайте суда, данный приговор вступил в силу 23 апреля.

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