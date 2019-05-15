Около 1,3 млн кубометров мусора собрал регоператор за первый квартал 2019 года

Региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в Самарской области - ООО "Экостройресурс" - за первый квартал текущего года собрал и транспортировал 207,32 тыс. тонн (или 1,38 млн куб. м) мусора. Об этом сообщается в соответствующем отчете компании.

В частности, наибольшая часть ТКО была собрана на территории Самары - 78 тыс. тонн (520,3 куб. м), на втором месте - Тольятти (45,5 тыс. тонн или 303,5 куб. м), на третьем - Сызрань (15,8 тыс. тонн или 105,5 куб. м).

Из общего числа отходов утилизировано было 5,9 тыс. тонн. При этом большая часть утилизированных отходов - 4,5 тыс. тонн - была собрана в Тольятти.

Согласно опубликованной информации, всего на территории области действует 16 объектов для размещения ТКО и 5 объектов сортировки. Однако договоры на захоронение мусора ООО "Экостройресурс" заключило лишь с 12 из 16 объектов. С двумя объектами размещения отходов договоры не заключены из-за отсутствия у них лицензий, еще с двумя - из-за отсутствия установленных тарифов. По той же причине (отсутствие тарифа) регоператор не смог заключить договоры с двумя сортировочными станциями.

Помимо прочего, в отчете сообщается, что за первый квартал 2019 г. ООО "Экостройресурс" не было ликвидировано ни одной несанкционированной свалки.

Напомним, ООО "ЭкоСтройРесурс" было избрано региональным оператором по вывозу ТКО в Самарской области в октябре 2018 года. К работе регоператор приступил с начала 2019 года. Теперь жители получают отдельные квитанции за вывоз мусора.

Тарифы на услуги ООО "ЭкоСтройРесурс" для населения с 1 января 2019 г. установлены на уровне 598,16 руб. за 1 куб. метр.