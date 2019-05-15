На дорогах Самары появятся дополнительные "ливневки"

В среду, 15 мая, по поручению губернатора Дмитрия Азарова министр транспорта и автомобильных дорог Самарской области Иван Пивкин провел инспекционный выезд на участки автодорог Самары, которые затопило из-за сильного дождя.

Напомним, 14 мая в Самарской области прошел сильнейший дождь, за два часа выпало 29 мм осадков, что составляет 80% от месячной нормы. Некоторые участки автодороги оказались не готовы к приему такого количества воды.

По словам министра, проблемные участки выявлены на ул. Ново-Садовой и Солнечной, Московском шоссе и ряде других улиц города. Вместе с тем специалисты ведомства пояснили, что ливневая канализация технологически не рассчитана на пиковую нагрузку - СНиП допускают, что при сильных осадках возможно кратковременное подтопление.

Как сообщил Иван Пивкин, губернатор поручил детально разобраться в сложившейся ситуации и в течение недели выработать решение, которое позволит при пиковых нагрузках на сети водоотведения избежать подтопления проезжей части. Одним из решений может стать увеличение диаметра подводящих труб либо увеличение количества точек водосброса ливневой канализации.

"На самых низких точках улиц происходит максимальный водосбор, - отметил глава областного дорожного ведомства. - На ряде участков протяженностью 500-700 м имеется всего один дождеприемник, и он не справился с большим количеством осадков. На таких участках необходимо рассчитать и запроектировать дополнительные точки сброса воды".

По итогам выездного мероприятия глава ведомства поручил проработать варианты решения вопроса с "ливневками". Совместно с администрацией города и муниципальным предприятием, которое обслуживает систему ливневой канализации, областной минтранс проведет доскональный анализ ситуации и в течение недели подготовит предложения для решения данного вопроса. Это касается дорог областного и муниципального подчинения.

"На следующей неделе в министерстве состоится совещание с участием общественников, - сказал Иван Пивкин. - После доклада губернатору будут приняты решения, поставлены конкретные задачи и определены сроки их выполнения".