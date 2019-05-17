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Общество

УФССП указали на волокиту по сносу построек Александра Катина на берегу Волги

САМАРА. 17 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Прокуратура Кировского района подготовила представление руководителю УФССП России по Самарской области в связи с неисполнением решения суда о сносе незаконных построек на берегу Волги.

Напомним, речь идет о четырех домах главы ГК "Берег" Александра Катина в районе Первой линии Студеного оврага. На арендованной земле застройщик срезал склон и вырубил деревья. При этом участок относится к городским лесам, а по карте правового зонирования расположен в зоне природных ландшафтов Р-3. Более того, бизнесмен затеял строительство в водоохранной зоне, в прибрежной защитной полосе Саратовского водохранилища.

Суд обязал снести постройки Александра Катина в Студеном Овраге Суд обязал снести постройки Александра Катина в Студеном Овраге
Четыре постройки главы ГК "Берег" Александра Катина в районе Первой линии Студеного оврага признаны самовольными, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры. Такое решение принял областной суд в конце сентября.

Все это послужило поводом для обращения прокуратуры в суд. В сентябре 2018 года областной суд признал объекты Катина самовольными постройками и обязал их снести до 26 сентября 2019 года.

Однако уже сейчас заметно, что судебные приставы не спешат с исполнением решения. Так, по данным прокуратуры, сотрудники УФССП не попытались установить причины волокиты, не добились объяснений должника по этому поводу. Кроме того, они не ограничили выезд Александра Катина из РФ и не приняли меры по привлечению его к административной ответственности. 

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