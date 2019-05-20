"Т Плюс" на 14% расширяет программу ремонтов и техперевооружения в 2019 году

Группа "Т Плюс" направит почти 12 млрд рублей с НДС на ремонт, техническое перевооружение и реконструкцию тепловых сетей городов присутствия в 2019 году. Об этом заявил председатель правления ПАО "Т Плюс" Андрей Вагнер в ходе ежегодной селекторной пресс-конференции по итогам осенне-зимнего периода для журналистов СМИ в регионах присутствия компании.

В 2018 году на эти цели было направлено более 10 млрд рублей с НДС. Это означает, что объемы финансирования подготовки к зиме выросли примерно на 14%.

В частности, на технологическое перевооружение трубопроводов в Самаре в ремонтную кампанию 2019 года будет направлено более 840 млн рублей. Здесь планируется переложить свыше 20 км трубопроводов на 15 участках. Крупнейшие работы пройдут на тепломагистралях по улицам Ташкентской, Алма-Атинской, Стара-Загора, Физкультурной и проспекту Кирова.

"Кроме того, разработана масштабная программа по повышению надежности работы теплосетевых коммуникаций областного центра. Согласование всех параметров программы стоимостью около 23 млрд рублей ведется с экспертами министерства энергетики и ЖКХ Самарской области. Ее реализация позволит значительно увеличить ежегодный процент обновления теплосетей", - отметил директор Самарского филиала "Т Плюс" Александр Гришатов, отвечавший на вопросы журналистов в региональной студии.

В целом по компании отопительный сезон 2018-2019 гг. прошел стабильно, без серьезных нареканий. Снижена аварийность на сетях компании - этого удалось добиться благодаря ремонту и реконструкции 408 км трубопроводов в 2018 году. Такой объем перекладок достигнут впервые. При подготовке к следующей зиме "Т Плюс" сконцентрируется на перекладке магистральных трубопроводов для обеспечения системной стабильности крупных тепловых узлов.

Значительный объем работ по ремонту и техническому перевооружению запланирован и на источниках генерации. "Одним из крупнейших инвестиционных проектов Самарского филиала 2018-2019 гг. стало техническое перевооружение Привокзальной отопительной котельной (ПОК). На его реализацию направлено свыше 300 млн рублей, - рассказал Андрей Вагнер. - На этом объекте было не только обновлено оборудование, но и выполнены масштабные работы по автоматизации. Благодаря техническому перевооружению водогрейных котлов ПОК сможет вырабатывать на 60 Гкал тепла больше. В целом использование современных технологических решений позволит Привокзальной котельной в будущий отопительный период сжигать на 8,5 млн кубометров газа меньше, чем требовалось прежде", - подчеркнул председатель правления ПАО "Т Плюс".

Вместе с тем в 2018 году "Т Плюс" была вынуждена принять в эксплуатацию значительный объем бесхозных сетей для предотвращения чрезвычайных ситуаций. Отсутствие источников финансирования позволило провести лишь минимальные ремонты по ним. Поэтому общее количество повреждений на таких сетях возросло пропорционально объему "бесхоза", принятого "Т Плюс" в эксплуатацию.

Нынешний уровень финансирования, заложенный в тарифе, не позволяет проводить перекладку на уровне, необходимом даже для поддержания текущего состояния. Уже сейчас более двух третей сетей эксплуатируется сверх проектного ресурса. Если сохранить имеющиеся темпы, в течение 10 лет 98% тепловых сетей в периметре "Т Плюс" выйдет за рамки нормативного срока эксплуатации.

Для того чтобы уйти от эксплуатации ветхой инфраструктуры, необходимы перекладка 12% труб ежегодно, а также повышение проектного срока эксплуатации их до 50 лет. Такой сценарий возможен при фиксации долгосрочных правил для инвестора. Их могут обеспечить концессионные соглашения или переход на метод тарифообразования "альтернативная котельная". В связи с этим "Т Плюс" считает необходимым сделать переход на новую модель ценообразования повсеместным и обязательным. Первыми городами присутствия "Т Плюс", где сложились максимально благоприятные условия для такого перехода, являются Оренбург, Самара, Тольятти, Пермь, Ульяновск и Владимир.