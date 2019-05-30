Главного инженера Самарской дистанции пути КбшЖД осудили за взятку

Железнодорожный райсуд Самары приговорил главного инженера железнодорожного предприятия к двум годам колонии строгого режима. Его признали виновным в получении взятки. Об этом сообщает Приволжская транспортная прокуратура.

Как было установлено, в конце февраля 2018 г. главный инженер структурного подразделения ОАО "РЖД" получил 300 тыс. руб. от начальника одной из коммерческих организаций за предоставление оборудования для строительно-монтажных работ. Кроме того, он отправил подчиненных провести работы на перегоне Звезда - Чапаевск вместо подрядчика.