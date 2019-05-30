Резидент "Жигулевской долины" вышел в финал Startup Village

Сразу три проекта технопарка "Жигулевская долина" были отмечены экспертным жюри на крупнейшей в России международной стартап-конференции Startup Village.

Представители компаний получили денежные сертификаты на развитие бизнеса. Один из резидентов Григорий Ларькин (ООО "Композитные технологии") с проектом "Многоцелевой Конструкционный Рулон Бетон" прошел в финальный этап конкурса. Его же проект выиграл 2 млн руб. в конкурсе стартапов, который в рамках Startup Village организовал Фонд Бортника.

"Многоцелевой Конструкционный Рулон Бетон" - инновационное решение, которое позволяет без перемешивания песка и цемента быстро изготовить бетонную конструкцию или закрыть люфт в дорожном полотне. Проект получил высокую оценку как от жюри конкурса Startup Village, так и от экспертов Фонда содействия инновациям.

На конкурсе Фонда содействия инновациям был отмечен и представитель компании "СИГМАТРЕЙД" Алексей Пиядин. Его компания-резидент "Жигулевской долины" также получила сертификат на 2 млн руб. за представленный проект "VR Секреты бокса". Инновационный тренажер создан на основе технологии виртуальной реальности (VR) и представляет собой симулятор для проведения тренировок. Разработкой уже активно интересуются в Федерации бокса России.

Игорь Смирнов, руководитель центров по управлению и развитию технопарков Самарской области ГАУ "ЦИК СО": "Когда проект самарской компании - резидента технопарка "Жигулевская долина" выходит в финал такого конкурса, как Startup Village, то это всегда очень хорошо. Независимо от того, станет он победителем или нет, на него будет обращено все внимание инвесторов, что открывает ему хорошие перспективы. Несколько предпринимателей в этом году получили сертификаты от Фонда инноваций, что стоит расценивать как серьезный успех".