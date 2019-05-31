4 региональных проекта победили во Всероссийском конкурсе на лучший проект создания КГС

В пятницу, 31 мая, в Воронеже подведены итоги Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Сразу 4 проекта от Самарской области вошли в число победителей. Это проекты, представленные городскими округами Кинель, Жигулевск, Отрадный и Сызрань.

Напомним, с 2019 года по решению президента России Владимира Путина конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях будет проходить каждый год в рамках реализации нацпроекта "Жилье и городская среда". Его ежегодный призовой фонд составляет 5 млрд рублей.

От Самарской области в конкурсе принимали участие принимали участие 6 муниципальных образований: в номинации "Малые города" — Чапаевск, Отрадный, Кинель, Жигулевск, Похвистнево. В номинации "Исторические поселения" — Сызрань. В общей сложности экспертами оценивались 330 заявок субъектов России из 77 регионов.

Победители от Самарской области получат федеральную поддержку на реализацию проектов в объеме 289 млн рублей. Соответствующее распоряжение Правительства РФ подписано 26 апреля. Для реализации проектов Кинеля и Отрадного будет направлено по 75 млн рублей, Жигулевск — 85 млн рублей, Сызрань — 54 млн рублей. По объему выделенных региону федеральных средств Самарская область заняла первое место среди регионов-участников конкурса.

Как отметил вице-премьер Виталий Мутко, возглавляющий комиссию, "лидерами стали проекты с высоким качеством архитектурных решений, которые направлены на сохранение природной среды и историко-градостроительного облика, обеспечивают взаимосвязь с объектами культурного наследия, соответствуют всем нормативным документам, привлекают частные инвестиции и самое важное — были разработаны при активном участии жителей".

Победителей поздравил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. "Мы очень серьезно готовились к конкурсу. Большое внимание уделили разработке современных, ярких проектов. Вместе с жителями определили территории, обновления которых больше всего ждут люди. Мы готовились, планировали, переживали — и мы одержали уверенную победу! Я поздравляю земляков с этим безусловно важным для всего региона результатом! С каждым годом победителей от нашей области становится больше. А значит — ещё больше наших городов получат благоустроенные, современные общественные пространства, которые будут востребованы людьми. Теперь главное — грамотно распорядиться средствами федеральной поддержки, выполнить работы качественно и в срок, сделать так, чтобы обновлённые общественные пространства "жили" и радовали земляков, — отметил глава региона. — Считаю, что наши города-победители должны стать примером и для остальных муниципалитетов. Мы видим, как много значит желание и активность самих граждан; и там, где она проявлена, уже есть яркие результаты. От души поздравляю жителей городов, одержавших победу в конкурсе. Именно ваше участие и активность во многом предопределили успех каждой территории и всего региона!"

Как рассказал министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области Сергей Марков, подготовка была серьезная, шесть территорий выступали предварительно с защитой проектов на региональном уровне.

"Все шесть проектов были одобрены и представлены на конкурс, который проводил Минстрой РФ, 4 территории стали победителями. Помимо федерального финансирования, предусматривается участие регионального бюджета, местных бюджетов и внебюджетных источников, чтобы реализовать эти проекты в полном объеме. Подготовка территорий к реализации этих проектов уже проведена на достаточно хорошем уровне. Следующий этап — нужно провести процедуру торгов по проектированию. Проекты, которые в этом году не выиграли грант, будут дорабатываться. Будем заявляться на следующий период, и не только с этими муниципальными образованиями. Уверен, 5-6 проектов с таким же хорошим, качественным наполнением мы также заявим на 2020 год", — пояснил он.

Большую активность в выборе объектов благоустройства проявили жители муниципалитетов, а затем, по итогам их выбора огромную работу проделали специалисты, трудившиеся над конкурсными проектами: архитекторы, дизайнеры, социологи.

В основу конкурсного проекта Кинеля взят тезис "Кинель — город чистых озер". Здесь будет благоустроен сквер и набережные озера Ладное с последующим благоустройством прибрежной территорий озера Крымское и остальных водных объектов.

В Жигулевске преобразится излюбленное место отдыха жителей — парк 40 лет ВЛКСМ. Новый облик будет у центрального парка в Отрадном. Концепция "Отрадный парк — сила притяжения" предполагает, что общественное пространство станет центром семейного отдыха жителей и гостей города.

Проект "История на берегу трех рек" Сызрани подразумевает благоустройство набережной у Кремлевского холма, где сливаются Крымза, Сызранка и Волга. Разработанная концепция отражает историю города и включает современные функциональные элементы — концертные, событийные и спортивные площадки, прогулочные и парковые зоны.

С проектами можно ознакомиться на сайте.