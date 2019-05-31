Самарской области выделят почти 300 млн руб. на благоустройство

Самарская область стала абсолютным лидером по объему выделенных средств федерального гранта на благоустройство - наш регион получит 289 млн рублей. На эти средства на территории губернии будет реализовано несколько проектов. Свой план преобразования городских ландшафтов на конкурс представили Сызрань, Жигулевск, Чапаевск, Похвистнево, Отрадный и Кинель.

Напомним, сегодня в Воронеже в рамках архитектурного форума "Зодчество VRN" подведены окончательные итоги всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. Самарская область заняла безоговорочное первое место по размеру выделенных региону федеральных средств.

Одним из самых концептуально интересных и детально проработанных проектов эксперты считают благоустройство набережной в третьем по значимости городе губернии - Сызрани. Проект называется "История на берегу трех рек" и предусматривает облагораживание территории у Кремлевского холма, где сливаются Крымза, Сызранка и Волга.

Разработанная концепция отражает историю города и включает современные функциональные элементы - концертные, событийные и спортивные площадки, прогулочные и парковые зоны. В частности, предусмотрено комплексное озеленение территории, размещение скейтпарка, просторной площадки для проведения городских праздников, причала для прогулочных лодок и катамаранов, смотрового амфитеатра. В зоне отдыха предусмотрена установка круглых уличных кресел красного цвета, отсылающих к одному из символов Сызрани - помидору.

Федеральная субсидия, выделенная на сызранский проект, составит 54 млн рублей. Это почти треть его общей стоимости. Около половины от всех планируемых затрат предусмотренов областном бюджете. Также в реализацию проекта на условиях софинансирования вложатся городской бюджет и меценаты.

На церемонии награждения в Воронеже присутствовали главный архитектор проекта Ирина Фишман, которая представляет самарское Проектное бюро ТМ, и глава города Николай Лядин. По его словам, победа на конкурсе - заслуженная награда всем жителям Сызрани.

"Это результат упорного стремления, честного соревнования и огромного желания войти в число победителей. Учитывая, что это наш повторный опыт, то в сравнении могу сказать, что в этом году и жители, и команда проектировщиков, ведущих проект благоустройства набережной, подошли к нему более осмысленно. На встречах-обсуждениях выслушивались предложения от разных групп участников и учитывались в дальнейшей работе. Реализация данного проекта будет очень показательным шагом в осуществлении послания президента России, а также давней мечты жителей Сызрани", - отметил глава города.

По мнению уроженца Сызрани, депутата Государственной думы Евгения Серпера, облагораживание "берега трех рек" даст мощный толчок развитию города: "Для жителей Сызрани эта территория имеет особое значение. Это во всех смыслах историческое место, которое имеет огромный потенциал. Здесь находится главный символ, "сердце" города - сызранский кремль, и очень важно, что авторам проекта удалось создать такую архитектурную концепцию, которая только подчеркивает его достоинства и уникальность этой исторической территории. Получилась "достойная оправа" для "драгоценного камня". Считаю очень важным, что жители активно участвовали в обсуждении этого проекта. Большинство их мнений и пожеланий были учтены архитекторами. Считаю, что Сызрань и ее жители заслужили красивую, благоустроенную набережную. Уверен, что эта общая для всех жителей города победа в конкурсе - не последняя. Будем в дальнейшем предпринимать для этого все необходимые совместные усилия".

Проект по благоустройству сызранской набережной будет реализован в несколько этапов и завершится в следующем году.

Еще один проект-победитель из Самарской области, который выделяют эксперты, - благоустройство территории центрального парка в Жигулевске. По словам главы города Дмитрия Холина, победа стала возможна благодаря общей скоординированной работе всех ветвей власти и активных жителей города.

По мнению Евгения Серпера, в депутатский округ которого входят города-победители Жигулевск и Сызрань, успешный опыт участия в конкурсе необходимо развивать, чтобы в следующем году в рамках нацпроекта получить новые федеральные гранты на благоустройство значимых общественных пространств муниципалитетов.