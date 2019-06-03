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ЖКХ и благоустройство Общество

Самарские парки проверят после ЧП с детьми в парке Победы

САМАРА. 3 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Безопасность самарских парков проверят сразу несколько ведомств после ЧП с двумя детьми, пострадавшими на аттракционе в парке Победы, сообщает МП "Парки Самары".

Напомним, накануне СМИ сообщали, что в парке Победы двоих детей ударило током.

В оперативных структурах корреспонденту Волга Ньюс уточнили, что днем в одно из лечебных учреждений поступил семилетний мальчик, получивший электротравму - ожог левой голени. В тот же день в больницу поступил еще один мальчик того же возраста с ожогами шеи, головы, туловища и правой руки, полученными от удара током.

"Предприниматель проложил временную проводку к своей точке, закрепив провод за опору сцены. В произошедшем разбираются полиция и Следственный комитет. По результатам проведенных действий будет дано заключение и будет определена степень виновности всех, кто к этому причастен", - пояснили "Парки Самары".

Также, по данным МП, проверка безопасности городских парков была начата еще до ЧП в связи с большим количеством жалоб посетителей. Касалась она батутов. Теперь к проверке подключились сразу несколько ведомств.

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