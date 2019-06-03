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Суды Происшествия

Самарец, до смерти забивший жену, теперь будет жить в колонии

САМАРА. 3 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре суд вынес приговор мужчине, забившему до смерти жену. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

Самарца обвиняли по ч. 4 ст. 111 УК РФ ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего").

В ноябре 2018 г. пьяный мужчина дома избил супругу. Женщина получила не менее 44 ударов по голове, шее, туловищу и конечностям. От полученных травм она скончалась.

Суд назначил самарцу шесть с половиной лет лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор суда не вступил в законную силу.

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