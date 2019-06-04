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Футбол Спорт

"Крылья Советов" планируют сохранить Самедова в команде

САМАРА. 4 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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Директор по развитию "Крыльев Советов" Александр Шикунов заявил, что клуб планирует предложить новый контракт полузащитнику Александру Самедову, сообщает news.sportbox.ru.

"Что касается будущего Самедова, то мы очень хотим, чтобы он остался в команде. Но мы не могли ему предложить контракт, потому что было непонятно, останемся ли мы в премьер-лиге. Скоро будем принимать решение по футболистам".

При этом Никунов отметил, что "освежать команду точно надо, это даже не обсуждается". Какие позиции надо укрепить руководство клуба обсудит с тренером.

Напомним, что Самедов выступает за "Крылья Советов" с 2019 года. 34-летний хавбек провел за команду девять матчей и отметился тремя результативными передачами.

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