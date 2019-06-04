"Крылья Советов" планируют сохранить Самедова в команде

Директор по развитию "Крыльев Советов" Александр Шикунов заявил, что клуб планирует предложить новый контракт полузащитнику Александру Самедову, сообщает news.sportbox.ru.

"Что касается будущего Самедова, то мы очень хотим, чтобы он остался в команде. Но мы не могли ему предложить контракт, потому что было непонятно, останемся ли мы в премьер-лиге. Скоро будем принимать решение по футболистам".

При этом Никунов отметил, что "освежать команду точно надо, это даже не обсуждается". Какие позиции надо укрепить руководство клуба обсудит с тренером.

Напомним, что Самедов выступает за "Крылья Советов" с 2019 года. 34-летний хавбек провел за команду девять матчей и отметился тремя результативными передачами.