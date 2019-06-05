В Тольятти по факту укрепления берега строительным мусором заведено уголовное дело

В Тольятти проведена проверка по обращению гражданина, который заявил о фактах сброса строительных отходов в акваторию реки Волги в районе базы отдыха "Новая волна", сообщает пресс-служба уполномоченного по правам человека в Самарской области.

В результате проведенного осмотра места, указанного заявителем, факт размещения строительных отходов в Куйбышевском водохранилище подтвердился.

По информации, полученной от помощника Самарского межрайонного природоохранного прокурора, ООО "Реконструкция-Плюс" проводило здесь берегоукрепление и строило гидротехническое сооружение. Компания отклонилась от имеющегося проекта и стала использовать строительный мусор (куски бетона и железобетона).

Специалисты Росрыболовства и Росприроднадзора по Самарской области установили, что вследствие этих действий водному объекту причинен ущерб в размере более 22 млн руб., а водным биоресурсам - в размере свыше 65 тыс. рублей.

Самарская межрайонная природоохранная прокуратура в отношении компании направила два исковых заявления в Арбитражный суд Самарской области с требованием о возмещении реального ущерба, причиненного окружающей среде. Кроме того, в производстве линейного отдела полиции находится уголовное дело по части 1 ст. 250 УК (засорение водного объекта, повлекшее существенное загрязнение), возбужденное по материалам Самарской межрайонной природоохранной прокуратуры.