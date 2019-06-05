16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
МЧС: на тольяттинской свалке нет превышения уровня радиации На тольяттинской свалке обнаружили неестественный радиационный фон В Тольятти по факту укрепления берега строительным мусором заведено уголовное дело В Сызрани вновь выловлена рыба с пятнами Под Сызранью рыбак выловил щуку, больную чумой

Экология Общество

В Тольятти по факту укрепления берега строительным мусором заведено уголовное дело

ТОЛЬЯТТИ. 5 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 272
Версия для печати

В Тольятти проведена проверка по обращению гражданина, который заявил о фактах сброса строительных отходов в акваторию реки Волги в районе базы отдыха "Новая волна", сообщает пресс-служба уполномоченного по правам человека в Самарской области.

В результате проведенного осмотра места, указанного заявителем, факт размещения строительных отходов в Куйбышевском водохранилище подтвердился.

По информации, полученной от помощника Самарского межрайонного природоохранного прокурора, ООО "Реконструкция-Плюс" проводило здесь берегоукрепление и строило гидротехническое сооружение. Компания отклонилась от имеющегося проекта и стала использовать строительный мусор (куски бетона и железобетона).

Специалисты Росрыболовства и Росприроднадзора по Самарской области установили, что вследствие этих действий водному объекту причинен ущерб в размере более 22 млн руб., а водным биоресурсам - в размере свыше 65 тыс. рублей.

Самарская межрайонная природоохранная прокуратура в отношении компании направила два исковых заявления в Арбитражный суд Самарской области с требованием о возмещении реального ущерба, причиненного окружающей среде. Кроме того, в производстве линейного отдела полиции находится уголовное дело по части 1 ст. 250 УК (засорение водного объекта, повлекшее существенное загрязнение), возбужденное по материалам Самарской межрайонной природоохранной прокуратуры.

Гид потребителя

Фото на сайте

Дмитрий Азаров принял участие в экологической акции в Жигулевском заповеднике

Дмитрий Азаров принял участие в экологической акции в Жигулевском заповеднике

Жигулевская ГЭС провела экологическую акцию "оБЕРЕГАй"

Жигулевская ГЭС провела экологическую акцию "оБЕРЕГАй"

Хвойный сквер ЛУКОЙЛА

Хвойный сквер ЛУКОЙЛА

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30