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ЖКХ и благоустройство Общество

В Октябрьске благоустраивают центральный пляж

САМАРА. 10 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Октябрьске началась реализация проекта-победителя Всероссийского конкурса малых городов и исторических поселений 2018 года "Пляж — центр притяжения". В настоящее время на объекте ведутся строительно-монтажные работы.

Участвовать в конкурсе могут города с численностью до 100 тыс. человек включительно, а также исторические поселения федерального и регионального значения.

Территория пляжа в Октябрьске — любимое место отдыха горожан.  Там ежегодно проходит спортивный фестиваль "Октябрьская фишка", объединяющий более 300 рыбаков, любителей кулинарии и активного отдыха, а также более 700 зрителей. В пляжном фестивале "Яркие краски на реке" каждый год принимает участие более 400 человек.

За реализацию именно этого проекта высказались сами жители. Они уверены, что набережная и благоустроенный пляж подарят городу новую жизнь и дадут импульс к дальнейшему развитию, к тому же усилят живописный панорамный вид города с Волги.

Федеральный грант на реализацию данного проекта составил 75 млн рублей. В основе проекта реконструкции центрального пляжа лежит идея создания современной инфраструктуры, а также условий для комфортного и активного отдыха.

"Особенно важно, что проектом предусмотрены трансформируемые всесезонные объекты для летнего и зимнего периода. Еще в процессе общественных обсуждений жители проявили высокую активность и вовлеченность в процесс формирования проекта. Сегодня наша задача при высоком темпе сохранять достойное качество ремонтных работ", — отметил министр энергетики и ЖКХ Самарской области Сергей Марков.

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