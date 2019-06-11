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Преступления Происшествия

Тольяттинский маньяк хочет выйти на свободу после очередного признания в убийстве

САМАРА. 11 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Во вторник, 11 июня, в Самарском областном суде рассматривали апелляционную жалобу 53-летнего Олега Рылькова на решение Сызранского горсуда о его аресте.

Комичность ситуации заключается в том, что тольяттинец осужден к смертной казни и после того, как в 1999 г. президент РФ Борис Ельцин помиловал его, Рыльков уже более 20 лет отбывает пожизненный срок.

На состоявшемся заседании федеральный судья Екатерина Баринова поинтересовалась у серийного убийцы, не возражает ли он против присутствия в зале суда журналиста. Рыльков возразил, мотивировав это тем, что не желает, чтобы подробности его личной жизни стали достоянием гласности. (Свою жизнь он проводит в двухместной камере спецколонии "Черный дельфин", находящейся в городе Соль-Илецк Оренбургской области).

Гособвинитель также просил провести заседание в закрытом режиме, якобы речь может пойти о подробностях совершенного Рыльковым преступления, которые могут затронуть чувства потерпевших.

Напомним, к высшей мере наказания Рылькова приговорил Самарский областной суд за убийства двух девочек, покушение на убийство брата одной из них, убийство сожительницы на почве ссоры и несколько десятков эпизодов развратных действий с малолетними.

На сей раз в Сызранском следственном изоляторе Рыльков оказался в связи с тем, что в очередной раз написал явку с повинной, взяв на себя совершенное с особой жестокостью убийство малолетнего, сопряженное с изнасилованием.

Это уже третья его явка с повинной за время отбытия наказания. Первый раз он не смог убедить правоохранителей в своей причастности к преступлению, а затем несколько лет назад он признался в убийстве мальчика. Полиция и следственное управление отчитались о раскрытии преступления прошлых лет, а Рылькову вынесли приговор, который в его жизни ничего не изменил.

Удивительно, что признавшись в жестоком убийстве, Рыльков прилагает усилия, чтобы выйти на волю. В Сызранский городской суд поступило его ходатайство, где осужденный просит рассмотреть вопрос об освобождении от наказания в связи с болезнью. Заседание назначено на следующую неделю.

Ранее педофил уже пытался покинуть тюрьму, ссылаясь на проблемы со здоровьем, но ему отказали.

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