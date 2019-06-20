В Самаре студент пойдет под суд за хранение наркотиков

Правоохранители Самары направили в Кировский районный суд уголовное дело в отношении 21-летнего жителя Кинель-Черкасского района, задержанного в областной столице с наркотиками, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Автомобиль, в котором находился приезжий студент, остановили в Кировском районе в конце марта текущего года сотрудники дорожно-патрульной службы. Ехавший в машине пассажир не был пристегнут ремнем безопасности. Для составления протокола об административном правонарушении гость областного центра был приглашен в служебное помещение поста ДПС. В присутствии понятых правонарушителю был задан вопрос о наличии у него предметов и веществ, запрещенных в свободном гражданском обороте. Молодой человек добровольно выдал сверток с порошкообразным веществом, который полицейские изъяли и отправили на экспертизу.

Согласно результатам исследования, вещество содержало производное наркотического средства N –метилэфедрона, массой более 0,60 гр. По признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 228 УК РФ "Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества", было возбуждено уголовное дело.

Задержанный молодой человек пояснил, что купил наркотик в первый раз, ради интереса. Из собранных материалов следует, что ранее запрещенные вещества он не употреблял. Сотрудники полиции также установили, каким способом и с помощью каких средств молодой человек приобрел "смертельное зелье".