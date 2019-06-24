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ЖКХ и благоустройство Общество

В Шлюзовом благоустроили набережную

ТОЛЬЯТТИ. 24 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Комсомольском районе Тольятти благоустроена набережная в микрорайоне Шлюзовой. Работы были проведены после того как губернатору Дмитрию Азарову во время посещения Автограда с рабочей поездкой жители пожаловались на отсутствие на Шлюзовом канале скамеек и урн для мусора. Губернатор поручил главе города Сергею Анташеву решить этот вопрос в кратчайшие сроки.

На прошлой неделе при поддержке депутата Государственной думы Евгения Серпера были приобретены комплекты скамеек и урн. Несколько дней назад они были установлены на набережной Шлюзового канала — самом популярном месте отдыха жителей микрорайона.

По словам Евгения Серпера, повышение качества городской среды является одной из главных целей федерального нацпроекта. "Самарская область активно участвует в национальном проекте "Жилье и городская среда". На мероприятия по благоустройству дворовых и общественных территорий предусмотрены значительные средства из всех уровней бюджета. Также в рамках нацпроекта планируется создание эффективного механизма прямого участия граждан в формировании комфортной городской среды".

По мнению депутата Госдумы, если каждый житель будут относиться к территории, на которой он проживает, как к своему дому, приложит какие-то усилия для ее благоустройства — она преобразится, станет комфортабельной и удобной для жизни: "Набережная Шлюзового вдоль канала — одно из лучших мест в городе для прогулок. Не зря его называют "маленьким Петербургом". С удовольствием поддержал просьбу руководства города облагородить набережную. Надеюсь, это только первый шаг в комплексном благоустройстве знакового для жителей этого микрорайона места".

Глава города Сергей Анташев поблагодарил депутата за содействие и напомнил, что благоустройство дворовых территорий и общественных пространств Тольятти ведется в 2019 г. по различным направлениям. Отдельные проекты во дворах, включающие детские и спортивные площадки, уже реализованы и активно используются жителями для досуга и активного отдыха.

Кроме того, во всех районах города появятся новые общественные пространства, за которые проголосовали тольяттинцы. В этом году это Итальянский сквер, смотровая площадка на набережной Комсомольского района и буферная зона от автовокзала до Портпоселка.

Как отмечает Сергей Анташев, горожане приветствуют последовательную работу властей по благоустройству Тольятти и сами активно включаются в процесс обустройства, проводя субботники, разбивая клумбы и цветники, и участвуя в городских и областных программах, направленных на поддержку общественных инициатив.

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