Жителя Борского района будут судить за 11 спиленных сосен

Прокуратура Борского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу местного жителя, незаконно срубившего деревья в лесу. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщил прокурор района Роман Суханкин.

По версии следствия, днем 3 ноября 2018 г. мужчина без соответствующего разрешения на территории Борского участкового лесничества возле разъезда Немчанка спилил 11 сосен, причинив минлесхозу Самарской области ущерб свыше 385 тыс. рублей. Как пояснил Роман Суханкин, обвиняемый полностью признал вину. Предъявленный прокурором района иск о возмещении ущерба рассмотрят в рамках уголовного дела. Мужчине грозит до семи лет лишения свободы.