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Российско-Словенское сотрудничество расширяется

САМАРА. 26 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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НП "Русско-Словенский клуб предпринимателей", г. Тольятти принял участие в качестве эксперта в XV заседании Межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству между Российской Федерацией и Республикой Словенией.

Фото: НП "Русско-Словенский клуб предпринимателей"

Мероприятие прошло 13–14 июня в словенских городах Любляна, Блед. Российскую делегацию в Словении на переговорах возглавлял председатель российской части межправительственной комиссии (МПК), министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Константин Носков, словенскую — председатель словенской части комиссии, министр иностранных дел Словении Мирослав Церар.

В состав делегации из России также вошли представители Министерства экономического развития РФ, Министерства транспорта РФ, Министерства энергетики РФ, Федерального фонда обязательного медицинского страхования, Посольства России в Словении, АО "ИскраУралТЕЛ", РЖД, Сбербанка, Ростелекома, НП "Русско-Словенский клуб предпринимателей" и другие — всего 28 человек.

Взаимодействие в рамках МПК является действенным стимулом для экономического сотрудничества между двумя странами. Стороны обсудили широкий круг вопросов двустороннего экономического взаимодействия, в частности перспективные направления сотрудничества: высокие технологии и инновации, информационные технологии и коммуникации, в том числе 5G, энергосбережение, модернизация сельского хозяйства и пищевой промышленности, оздоровительный туризм, а также совместный выход на рынки третьих стран.

13 июня 2019 г. состоялось заседание рабочих групп, в котором приняли участие заинтересованные компании с обеих сторон. Эксперты обсудили программы проектов, имеющих важное значение для развития экономики двух стран. В настоящее время программа насчитывает 39 проектов.

В рамках заседания комиссии 14 июня 2019 г. Константин Носков и Мирослав Церар провели двусторонние переговоры, пленарное заседание, а также встретились с представителями словенского бизнеса.

Комиссия с удовлетворением отметила активную деятельность НП "Русско-Словенский клуб предпринимателей" г. Тольятти за вклад в установление и развитие контактов между российскими и словенскими организациями. Клуб является уникальным на территории России и одним из лучших словенских зарубежных клубов, работающих со Словенией.

Вице-президент Клуба Владимир Путкин выступил с докладом о сотрудничестве деловых кругов двух стран и укреплении связей субъектов Российской Федерации с Республикой Словенией. В частности, в докладе было отмечено, что лидером в межрегиональных обменах с Республикой Словенией в 2018–2019 годах стала Самарская область. Только за этот период состоялось четыре таких обмена, в том числе визит в Словению во главе с губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым и визит в Самарскую область во главе с членом Государственного совета Республики Словении, исполнительным директором Торгово-промышленной палаты Словении Митей Гореншчеком.

Комиссия приветствовала развитие сотрудничества Словении с различными субъектами РФ, в частности с Самарской областью.

В завершение мероприятия был подписан итоговый протокол. Следующее заседание межправительственной комиссии состоится в России в 2020 году.

Кроме того, в рамках визита в Словению делегация России посетила предприятие Iskratel — ведущего европейского поставщика комплексных телекоммуникационных решений для операторов связи, транспортных компаний, общественной безопасности, электроэнергетики и нефтегазовой отрасли.

Генеральный директор Iskratel Желко Пулич продемонстрировал производство телекоммуникационного оборудования, рассказал о перспективах и направлениях развития предприятия. О локализации производства оборудования и ПО в России рассказал генеральный директор АО "ИскраУралТЕЛ" Владислав Давыдов.

© Пост-релиз подготовлен: НП "Русско-Словенский клуб предпринимателей"

 

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