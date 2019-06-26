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Преступления Происшествия

Фигуранта дела "о загрязнении нефти" Баландина отпустили под домашний арест

САМАРА. 26 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В среду, 26 июня, Самарский районный суд Самары под председательством Ольги Кривицкой удовлетворил ходатайство следствия об изменении меры пресечения с содержания под стражей на домашний арест для обвиняемого по делу о "грязной нефти" Сергея Баландина.

Под домашним арестом Баландин будет находиться до 30 сентября.

Напомним, замдиректора ООО "Магистраль" Сергей Баландин - один из подозреваемых по делу о загрязнении нефти в нефтепроводе "Дружба". Он дал признательные показания.

Уголовное дело квалифицировано по п. "а", "б" ч. 4 ст. 215.3 УК РФ ("Приведение в негодность магистрального нефтепровода, совершенное из корыстных побуждений, группой лиц по предварительному сговору"), ст. 210 УК РФ ("Организация преступного сообщества и участие в нем") и ст. 158 УК РФ ("Кража").

Ранее фигурантами уголовного дела являлись шесть человек: создатель ГК "Петронефть" Роман Трушев, бывший гендиректор "Самаратранснефть-Терминала" Роман Ружечко, гендиректор ООО "Нефтеперевалка" Светлана Балабай, заместитель генерального директора ООО "Нефтеперевалка" Рустам Хуснутдинов, генеральный директор ООО "Петронефть Актив" Владимир Жоголев,  заместитель директора ООО "Магистраль" Сергей Баландин.

В июне список подозреваемых пополнили еще четверо - работники АО "Транснефть Дружба". Это Дмитрий Никишов, заместитель начальника Куйбышевского районного управления нефтепровода "Дружба" по товарно-транспортным операциям, и Роман Якушев - начальник одного из отделов этого управления, Роман Гладков, начальник приемо-сдаточного пункта (ПСП) "Лопатино", и Владимир Матюхин, инженер этого пункта.

Всего сейчас по уголовному делу проходят 10 обвиняемых.

Кроме того, 26 июня Самарский районный суд удовлетворил ходатайство следствия о продлении домашнего ареста до 30 сентября еще одному фигуранту дела - начальнику отдела Куйбышевского районного управления нефтепровода "Дружба" Роману Якушеву.

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