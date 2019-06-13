Новые фигуранты дела о грязной нефти - сотрудники компании "Транснефть-Дружба"

Четыре новых фигуранта дела о грязной нефти — сотрудники компании "Транснефть-Дружба", пишет rbc.ru со ссылкой на представителя "Транснефти" Игоря Демина.

Напомним, Самарский районный суд 7 июня отправил под домашний арест Дмитрия Никишова, Романа Якушева, Романа Гладкова и Владимира Матюхина.

По словам Демина, Никишов занимает пост заместителя начальника куйбышевского районного управления нефтепровода "Дружба" по товарно-транспортным операциям, а Якушев — начальник одного из отделов этого управления. Гладков — начальник приемно-сдаточного пункта (ПСП) "Лопатино", через который, по версии следствия, грязная нефть могла попасть в "Дружбу", а Матюхин — инженер этого пункта.

Демин называет новых фигурантов дела "оборотнями на трубе". "Транснефть" признана потерпевшей стороной по уголовному делу о загрязнении "Дружбы", напомнил он. Следствие разбирается с организацией мошеннической схемы, результатом применения которой стало загрязнение нефти и порча нефтепровода, добавил Демин.

Ранее фигурантами дела являлись шесть человек. Создатель ГК "Петронефть" Роман Трушев и бывший гендиректор "Самаратранснефть-Терминала" Роман Ружечко находятся за границей и объявлены в международный розыск. Генеральный директор ООО "Нефтеперевалка" Светлана Балабай, заместитель генерального директора ООО "Нефтеперевалка" Рустам Хуснутдинов, генеральный директор ООО "Петронефть Актив" Владимир Жоголев и заместитель директора ООО "Магистраль" Сергей Баландин арестованы.

Известно, что ранее Баландин также работал на ЛПДС "Лопатино".

По версии следствия, в 2018–2019 гг. фигуранты совершали хищения нефти на общую сумму "не менее 1 млн рублей". А в марте–апреле 2019 г., чтобы скрыть хищения, в узел слива нефти, расположенный у села Николаевка Волжского района, рядом с НПЗ "Петронефти", поставили нефть, не отвечающую требованиям ГОСТа, с добавлением в ее состав хлорсодержащих соединений. Из-за загрязнения был остановлен экспорт по нефтепроводу "Дружба".

Уголовное дело, по которому они проходят, квалифицировано по п. "а", "б" ч. 4 ст. 215.3 УК РФ ("Приведение в негодность магистрального нефтепровода, совершенное из корыстных побуждений, группой лиц по предварительному сговору"), ст. 210 УК РФ ("Организация преступного сообщества и участие в нем") и ст. 158 УК РФ ("Кража").