В Самаре пройдет благотворительный заплыв вокруг Самарской Луки

21 августа в Самаре стартует первый в России заплыв в открытой воде на 181 км вокруг Самарской Луки, сообщают организаторы мероприятия X-WATERS.

Пловцам-любителям предлагают за пять дней проплыть дистанцию в составе эстафетной команды или соло. В день участники будут непрерывно плыть по шесть-восемь часов, ночевать в палаточном лагере и с утра снова выходить на старт. Аналогов такого заплыва в России еще не было.

Данный заплыв - это совместный благотворительный проект международной серии заплывов X-WATERS и Российского фонда помощи (Русфонд). Цель проекта - привлечь первым в истории заплывом на 181 км внимание к подопечным Русфонда и собрать 100 тыс. рублей.

С 21 по 25 августа Виктор Мельников, участник заплыва X-WATERS, каждый день будет преодолевать дистанцию 30-40 км, чтобы через пять дней войти в историю как первый пловец в России, который проплыл 181 км в открытой воде.

Стартовый взнос Виктора за участие в заплыве в размере 50 тыс. руб. компания X-WATERS перечислит в "Русфонд".

Каждый день Виктор будет вести трансляцию своего заплыва в соцсетях и напоминать, что за каждый пройденный им километр люди могут перечислять свои добровольные пожертвования в Русфонд.

К участию уже заявились представители Москвы, Санкт-Петербурга, Cтерлитамака, Ульяновска и Самары. Заполнить заявку можно, перейдя по ссылке.