16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самаре пройдет благотворительный заплыв вокруг Самарской Луки На остановках в Крутых Ключах появятся информационные табло В Самаре уберут парковку на ул. Аэродромной В Самаре уничтожат 34 км изъятых у браконьеров сетей Дом научной коллаборации познакомит школьников с Политехом

Общество

В Самаре пройдет благотворительный заплыв вокруг Самарской Луки

САМАРА. 26 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 46
Версия для печати

21 августа в Самаре стартует первый в России заплыв в открытой воде на 181 км вокруг Самарской Луки, сообщают организаторы мероприятия X-WATERS.

Фото: X-WATERS

Пловцам-любителям предлагают за пять дней проплыть дистанцию в составе эстафетной команды или соло. В день участники будут непрерывно плыть по шесть-восемь часов, ночевать в палаточном лагере и с утра снова выходить на старт. Аналогов такого заплыва в России еще не было.

Данный заплыв - это совместный благотворительный проект международной серии заплывов X-WATERS и Российского фонда помощи (Русфонд). Цель проекта - привлечь первым в истории заплывом на 181 км внимание к подопечным Русфонда и собрать 100 тыс. рублей.

С 21 по 25 августа Виктор Мельников, участник заплыва X-WATERS, каждый день будет преодолевать дистанцию 30-40 км, чтобы через пять дней войти в историю как первый пловец в России, который проплыл 181 км в открытой воде. 

Стартовый взнос Виктора за участие в заплыве в размере 50 тыс. руб. компания X-WATERS перечислит в "Русфонд". 

Каждый день Виктор будет вести трансляцию своего заплыва в соцсетях и напоминать, что за каждый пройденный им километр люди могут перечислять свои добровольные пожертвования в Русфонд.

К участию уже заявились представители Москвы, Санкт-Петербурга, Cтерлитамака, Ульяновска и Самары. Заполнить заявку можно, перейдя по ссылке.

Гид потребителя

Фото на сайте

В Чапаевске отпраздновали День молодежи

В Чапаевске отпраздновали День молодежи

В Кинель-Черкасском районе широко отметили День Святой Троицы

В Кинель-Черкасском районе широко отметили День Святой Троицы

Самаре прошел "Зеленый марафон"

Самаре прошел "Зеленый марафон"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30