В дело о загрязнении нефти добавилось еще три фигуранта

В резонансном деле о загрязнении нефти сейчас числится 13 обвиняемых. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщил адвокат обвиняемой Светланы Балабай Дмитрий Нотариус.

По словам адвоката, в начале июня под подозрение попали семь сотрудников АО "Транснефть Дружба".

"Это пять мужчин и две женщины. Им всем было предъявлено обвинение. Мужчинам избрали меру — домашний арест, а женщины остаются под подпиской о невыезде", — пояснил Дмитрий Нотариус.

Напомним, уголовное дело "о загрязнении нефти" квалифицировано по п. "а", "б" ч. 4 ст. 215.3 УК РФ ("Приведение в негодность магистрального нефтепровода, совершенное из корыстных побуждений, группой лиц по предварительному сговору"), ст. 210 УК РФ ("Организация преступного сообщества и участие в нем") и ст. 158 УК РФ ("Кража").

В конце апреля — начале мая фигурантами являлись шесть человек: создатель ГК "Петронефть" Роман Трушев, бывший гендиректор "Самаратранснефть-Терминала" Роман Ружечко, гендиректор ООО "Нефтеперевалка" Светлана Балабай, заместитель генерального директора ООО "Нефтеперевалка" Рустам Хуснутдинов, генеральный директор ООО "Петронефть Актив" Владимир Жоголев, заместитель директора ООО "Магистраль" Сергей Баландин. Они находятся под стражей. Светлана Балабай, Рустам Хуснутзинов, Владимир Жоголев и Сергей Баландин были арестованы. А Трушева и Ружечко арестовали заочно, так как они находились за границей.

В июне список подозреваемых пополнили еще четверо — работники АО "Транснефть Дружба". Это заместитель начальника Куйбышевского районного управления нефтепровода "Дружба" по товарно-транспортным операциям Дмитрий Никишов, начальник одного из отделов этого управления Роман Якушев и начальник приемо-сдаточного пункта (ПСП) "Лопатино" Роман Гладков, а также инженер этого пункта Владимир Матюхин.

Кроме того, по словам Дмитрия Нотариуса, фигурантами дела являются еще три человека: Н. И. Рубцов, О. В. Цуканова и Н. К. Пятилетова. Рубцов находится под домашним арестом, а Цуканова и Пятилетова — под подпиской о невыезде.

Кроме того, 28 июня Самарский районный суд продлил подзащитной Нотариуса Светлане Балабай арест на два месяца, до 30 сентября.

"Это постановление я буду обжаловать, так как считаю, что такая мера пресечения избрана моей подзащитной незаконно и необоснованно. При отсутствии доказательств ее причастности к инкриминируемым преступлениям", — подчеркнул Дмитрий Нотариус.

Также по словам адвоката, сегодня этот же райсуд на два месяца продлил срок содержания под стражей Хуснутдинову и Жоголеву. Напомним, 26 июня судом по ходатайству следствия была изменена мера пресечения Сергею Баландину с содержания под стражей на домашний арест.