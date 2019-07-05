Евгений Серпер проводит региональную депутатскую неделю

На этой неделе депутат Государственной думы от Самарской области Евгений Серпер провел ряд встреч с главами муниципалитетов в Сызрани, Сызранском районе, Жигулевске и Тольятти. Он также принял участие в нескольких мероприятиях и встретился с волонтерами.

Рабочие встречи проходят в плотном графике региональной недели, когда депутаты Госдумы работают в своих избирательных округах. Это позволяет оперативно работать и выполнять наказы избирателей.

В среду, 3 июля, Евгений Серпер посетил Сызрань и Сызранский район. С главой Сызрани Николаем Лядиным он обсудил перспективы масштабного ремонта главной улицы исторического центра города — Советской. Решение обновить ее было принято благодаря общим усилиям городских властей, депутата и активной поддержке губернатора области Дмитрия Азарова.

Улица Советская — это центр деловой и культурной жизни города. "Именно поэтому важно привести ее в надлежащий вид, чтобы у жителей и гостей города было ощущение комфорта. Кроме того, Сызрань выиграла конкурс и получит средства на благоустройство территории вокруг Кремля. Проблемы тут есть — и с ЖКХ, и с управляющими компаниями. Сегодня мы наметили пути, как решать эти вопросы", — отметил Евгений Серпер.

Депутат и глава Сызрани также обсудили, как ускорить строительство детской поликлиники в районе ЗТМ и выполнить дорожно-строительные работы в утверждённые сроки.

Затем Евгений Серпер посетил районную администрацию, чтобы познакомиться и провести рабочую встречу с новой главой Сызранского района. Недавно избранная на этот пост Виктория Кузнецова сообщила депутату, что в районе начат ремонт дорог и крайне необходима модернизация жилищно-коммунального хозяйства. Одна из главных проблем района — большой износ водопроводных сетей.

"Мы в настоящее время работаем в этом направлении, стараемся попасть в областные, федеральные программы", — рассказала глава района.

4 июля Евгений Серпер посетил Жигулевск, где также провел встречу с главой города Дмитрием Холиным. Они обсудили спектр актуальных для города тем и вопросов, среди которых перспективы развития туристического кластера, решение вопроса со статусом нацпарка, частью которого является город, из-за чего существует целый ряд ограничений для дальнейшего развития Жигулевска. Также Евгений Серпер и Дмитрий Холин проговорили совместные шаги и варианты поддержки в реализации нацпроектов и запланировали проведение в городе Дня шахмат.

В этот же день Евгений Серпер много времени уделил общению с молодежью — он принял участие в работе молодежной администрации города, а также встретился с волонтерами, которые посвятили свои каникулы организации досуга для совсем маленьких жигулевцев. Депутат поблагодарил их за активность и пожелал не терять целеустремленный настрой и жизненный оптимизм.

В пятницу, 5 июля, Евгений Серпер отправился в Тольятти. Здесь он примет участие в праздновании Дня работника морского и речного флота, которое пройдет в тольяттинском порту. Затем депутат проведет еще ряд встреч, где будут обсуждаться самые актуальные вопросы, которые волнуют людей почти везде — ЖКХ, благоустройство и дорожный ремонт.