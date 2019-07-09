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ФСИН не удалось отправить на родину в Беларусь убийцу медсестры из Тольятти

САМАРА. 9 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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ФСИН России пытается отправить Алексея Русакова, отбывающего наказание на убийство жительницы Тольятти в одной из колоний строгого режима в Поволжье, на родину в Республику Беларусь, сообщает samara.kp.ru. Ходатайство ведомства об этом в Самарский областной суд поступило в июне, а в понедельник 8 июля, спорный вопрос рассматривали по существу по председательством судьи Александра Павлова.

Напомним, марте 2016 г. на сайте знакомств Русаков познакомился с 38-летней старшей медсестрой реанимационного отделения хирургической службы тольяттинской клинической больницы № 5 Еленой Никишиной и стал с ней общаться. Узнав, что у подруги есть автомобиль, он решил убить ее ради имущества.

Дома у жертвы он взял топор, находившийся в ванной, и нанес ей множественные удары по голове. От полученных травм женщина скончалась на месте. После этого Русаков, убедившись, что потерпевшая мертва, похитил ее телефон, документы и автомобиль стоимостью 650 тыс. рублей.

Обвиняемый, который в Минске уже отбывал срок за убийство женщины и мошенничество, во время суда отрицал свою причастность к совершению преступления. Однако доказательства, показания свидетелей и результаты расследования не оставили Алексею никаких шансов. Помимо 22 лет колонии, с него постановили взыскать 1 млн руб. в пользу родственницы погибшей в качестве возмещения морального вреда и еще 49,9 тыс. руб., как компенсацию материального ущерба. И это все с учетом того, что у мужчины на иждивении находились больная мать и маленький ребенок.

Апелляционные жалобы, которые подавал Русаков, не дали результата. Вердикт отказывались менять в том числе и в Верховном суде. В этот раз автором ходатайства выступал не он, а представители уголовно-исполнительной системы.

"Судья принял решение отказать ФСИН, в связи с тем, что потерпевший стороне до сих пор не компенсировали моральный вред и материальный ущерб. А органы исполнительной власти Республики Беларусь не предоставили сведений, согласно которым он сможет все это выплатить, находясь в колонии на родине", — объяснили изданию в пресс-службе Самарского областного суда.

Будут ли в УИС обжаловать такое решение, пока неизвестно.

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