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Футбол Спорт

Александр Анюков возобновил игровую карьеру и вернется "Крылья Советов"

САМАРА. 15 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Футбольные клубы "Зенит" и "Крылья Советов" достигли соглашения о переходе Александра Анюкова в самарскую команду в качестве футболиста до конца сезона-2019/20.

Александр Анюков родился 28 сентября 1982 г. в Куйбышеве. Воспитанник местных "Крыльев Советов" дебютировал в чемпионате страны в 2000 г., перешел в "Зенит" в 2005.

В составе петербуржцев защитник провел 417 матчей, в которых забил 13 мячей и отдал 30 голевых передач. Александр Анюков — единственный футболист, ставший пятикратным чемпионом России в составе "Зенита".

Вместе с сине-бело-голубыми защитник завоевал Кубок и Суперкубок УЕФА, стал двукратным обладателем Кубка и Суперкубка страны.

Ранее сообщалось, что Анюков завершает футбольную карьеру. 

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