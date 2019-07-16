К суду о передаче 32 маршрутов "СамараАвтоГазу" привлекли главу Самары

В понедельник, 15 июля, в Арбитражном суде Самарской области состоялось второе заседание по иску областной прокуратуры, оспаривающей передачу 32 муниципальных автобусных маршрутов Самары ООО "СамараАвтоГаз" ("САГ").

Напомним, оспариваются два контракта от 17 апреля 2018 г. между городским департаментом транспорта и "СамараАвтоГазом" на маршруты №№ 1, 6, 7, 8, 11, 12, 23, 29, 45, 47, 50, 51, 56, 68, 78, 79 и 3, 5д, 21, 22, 26, 30, 32, 35, 36, 37, 38, 52, 55, 65, 66, 76.

По мнению надзорного органа, перевозчика должны были выбирать в ходе электронного аукциона, а не путем запроса котировок. Кроме того, с нарушениями была сформирована начальная цена контракта — 0,01 руб. - ее установили без учета субсидий, выделяемых из бюджета на возмещение недополученных доходов, считают в прокуратуре. Договор о предоставлении такой субсидии в размере 86,8 млн руб. был заключен с "САГом" еще в феврале 2018 г. (допсоглашением сумма была увеличена до 138,9 млн руб.).

"Нарушение порядка заключения договоров повлекло нарушение публичных интересов, также выраженное в нарушении прав иных участников конкурсных процедур, которые могли предложить более выгодные условия заключения данных контрактов", — отметила в суде представитель областной прокуратуры Юлия Тихонова.

Контракты с "СамараАвтоГазом" были заключены как с единственным перевозчиком, хотя с предложенными условиями помимо него согласились ООО "Шоссе" и ООО "Рейс".

Представители "САГа" и дептранса заявили о пропуске срока исковой давности, поскольку с момента заключения контрактов прошло больше года. Надзорное ведомство с этим не согласилось, так как считает контракты ничтожными, а по закону оспорить такие сделки можно в течение трех лет.

Судья Ольга Каленникова назначила рассмотрение дела по существу на 28 августа. При этом она привлекла к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований, главу Самары Елену Лапушкину.