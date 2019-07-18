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Преступления Происшествия

Организатору пирамиды "Фабрика продуктов ВС" предъявлено обвинение

ТОЛЬЯТТИ. 18 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 18 июля, Галине Федотовой, которую следствие считает организатором пирамиды "Фабрика продуктов ВС", официально предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), сообщили в пресс-службе ГУ МВД Росси по Самарской области.

Фото: publicdomainpictures.net

По версии следствия, как минимум с 8 мая 2018 г. по 28 февраля 2019 г. сотрудники потребительского кооператива "Фабрика продуктов ВС" в офисе на ул. Карбышева, 12 в Тольятти привлекали деньги физических лиц, обещая выплаты от 13% до 20% годовых за их использование.

Таким образом, как считают силовики, контора получила не менее 3 млн руб. при отсутствии инвестиционной и иной законной предпринимательской деятельности.

31 мая было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 172.2 УК РФ "Организация деятельности по привлечению денежных средств и (или) иного имущества физических лиц в крупном размере".

8 июля по подозрению в совершении указанного преступления была задержана Галина Федотова — гражданка 1951 года рождения, уроженка Спаского района Нижегородской области, имеющая регистрацию в Сочи. 10 июля по решению суда ее отправили под домашний арест.

Напомним, ранее сообщалось, что от деятельности пирамиды только в Самарской области пострадало более 250 человек. Следы ее деятельности обнаружены в 16 городах России.

Сейчас полиция продолжает устанавливать потерпевших. Всех, кто пострадал от деятельности потребительского кооператива "Фабрика Продуктов ВС", просят обращаться по тел. 8-(8482)-39-10-51, 8-(8482)-93-40-88 или ближайший отдел полиции.

"Обращаем внимание граждан на необходимость быть более осмотрительными и не передавать свои накопления в распоряжение "сомнительных" организаций, обещающих выплаты больших процентов по предложениям об инвестировании доходов", — отметили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Гид потребителя

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