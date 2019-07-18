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Преступления Происшествия

Фигурант дела о "грязной нефти" Роман Ружечко задержан в Литве

ВИЛЬНЮС. 18 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В среду, 17 июля, в Вильнюсе задержан Роман Ружечко, находящийся в международном розыске по делу о загрязнении нефти хлорорганикой, сообщил порталу источник в правоохранительных органах.

Принадлежащий Ружечко узел слива нефти в Николаевке, оказавшийся в центре скандала Принадлежащий Ружечко узел слива нефти в Николаевке, оказавшийся в центре скандала
Фото: Архив «ВН»

По данным собеседника, сработала местная полиция и Интерпол. О задержании фигуранта проинформирована Генеральная прокуратура России.

Напомним, скандал с загрязнением хлорорганикой нефти в нефтепроводе "Дружба" и остановкой ее поставок за границу разразился в конце апреля. В "Транснефти" заявляли, что загрязнение произошло через "СамараТрансНефть-терминал", входившей в ГК "Петронефть", и было умышленным.

В СТНТ же заявляли, что узел слива, через который в систему "Транснефти" якобы попала загрязненная нефть, был продан в 2017 г. и сейчас им владеет ООО "Нефтеперевалка".

Создатель "Петронефти" Роман Трушев в одном из интервью называл Ружечко фактическим владельцем "Нефтеперевалки". При этом он отмечал, что сомневается в официальной версии загрязнения нефти, и указывал на малые объемы закачки нефти через узел в Николаевке.

По данным ИАС Seldon.Basis, ООО "Нефтеперевалка" учреждено в октябре 2017 года. Директором и единственным владельцем выступает Светлана Балабай. Компания зарегистрирована в с. Николаевка по ул. Рабочей, стр. 1В. По этому же адресу зарегистрировано ООО "Петронефть Актив", действующее с мая 2013 года. До августа 2017 г. компанией владел учредитель ГК "Петронефть" Роман Трушев. Сейчас учредителем числится товарищество с ограниченной ответственностью "МЕТАПРОН".

И Ружечко, и Трушев находившиеся за границей, были заочно арестованы и объявлены в федеральный розыск по уголовному делу, возбужденному по ч. 4 ст. 215.3 УК РФ ("Приведение в негодность магистрального нефтепровода, совершенное из корыстных побуждений, группой лиц по предварительному сговору"), ст. 210 УК РФ ("Организация преступного сообщества и участие в нем") и ст. 158 УК РФ ("Кража").

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В Самаре расследуют уголовное дело о загрязнении нефти для сокрытия хищения. Об этом сообщает СК РФ.

По версии следствия, шестеро подозреваемых, среди которых помимо Ружечко и Трушева, гендиректор ООО "Нефтеперевалка" Светлана Балабай, заместитель гендиректора Рустам Хуснутдинов, гендиректор ООО "Петронефть Актив" Владимир Жоголев, замдиректора ООО "Магистраль" Сергей Баландин, являлись участниками преступного сообщества и с августа 2018 по апрель 2019 г. многократно крали нефть. Всего было похищено углеводородов не менее чем на 1 млн рублей.

А в марте-апреле 2019 г., чтобы скрыть хищения, несколько подозреваемых поставили в узел слива загрязненную нефть с добавлением хлорсодержащих соединений. Позже эта нефть попала в хранилище в с. Лопатино, а затем и в систему магистрального трубопровода.

В июне список подозреваемых пополнили семь работников АО "Транснефть Дружба".

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