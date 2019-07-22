Объявлен конкурс лучших региональных проектов военно-исторической тематики

Российское военно-историческое общество объявляет о старте Всероссийского конкурса лучших региональных проектов военно-исторической тематики. Конкурс призван поддержать лучшие региональные инициативы, направленные на сохранение военно-исторического наследия нашей страны.

Срок приема заявок — с 22 июля по 22 августа 2019 года. Итоги конкурса будут подведены до 9 сентября 2019 года и опубликованы на сайте Российского военно-исторического общества.

На конкурс могут быть представлены региональные проекты военно-исторической тематики по следующим направлениям:

1) проекты в сфере военно-исторической науки;

2) военно-патриотическая работа с молодежью, проекты и программы военно-патриотического воспитания и исторического образования;

3) мероприятия военно-исторической реконструкции, фестивали, семинары, лекции, олимпиады и иные мероприятия информационно-просветительской направленности, в том числе с применением современных информационных технологий;

4) информационно-пропагандистская работа, производство и распространение социальной рекламы, включая рекламу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", в формате видеопродукции, в виде баннеров и граффити;

5) производство, поддержка и распространение научных, научно-популярных, документальных и художественных фильмов, литературы, телепередач, радиопередач, периодических печатных изданий и проектов на военно-историческую тематику;

6) осуществление деятельности по сохранению, восстановлению и популяризации объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации;

7) осуществление музейно-выставочной и экспозиционной деятельности, создание мультимедийных материалов для обеспечения музейно-экспозиционной деятельности, устройство мобильных передвижных выставок для демонстрации их в различных регионах Российской Федерации и за рубежом;

8) поисковое движение и осуществление военно-археологической и поисковой деятельности.

Оценка представленных проектов будет осуществляться по следующим номинациям:

— издательская деятельность;

— музейно-выставочная деятельность;

— научные конференции;

— деятельность по созданию видео и цифрового контента;

— поисковые и военно-археологические экспедиции;

— военно-исторические фестивали и иные событийные мероприятия военно-исторической направленности и патриотического воспитания.

Проекты, представленные на конкурс, должны быть реализованы в течение 2019 года. Подробнее о конкурсе: https://rvio.histrf.ru/activities/konkursy/item-6438















