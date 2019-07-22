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ДТП Происшествия

Под Самарой погиб водитель легковушки, врезавшийся в опору моста

САМАРА. 22 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В понедельник, 22 июля, примерно в 11:00, на 31 км трассы Самара — Бугуруслан в ДТП погиб 24-летний водитель легкового автомобиля. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Как сообщают очевидцы в соцсетях, авария произошла в районе с. Нижняя Алексеевка неподалеку от Кинеля. На размещенных свидетелями видео запечатлены остатки кузова легковушки, предположительно, врезавшейся в опору моста со стороны разделительного газона.

На месте происшествия работают полицейские, пожарные и сотрудники других чрезвычайных служб.

По данным очевидцев, в обе стороны от места ДТП образовался автомобильный затор.

В пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области сообщают, что обстоятельства случившегося устанавливают, по факту ДТП ведется проверка.

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