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ЖКХ и благоустройство Общество

Обновленный сквер Фадеева в Самаре откроется к 1 сентября

САМАРА. 24 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Все работы по благоустройству сквера им. Фадеева будут завершены до 1 сентября, сообщает пресс-служба мэрии города.

Фото: пресс-служба мэрии Самары

"Темпы подрядчики взяли ударные, до 1 сентября планируют завершить все работы по благоустройству. Полностью переделана вся инфраструктура, при этом важной задачей являлось максимальное сохранение деревьев, которые здесь находятся. У нас жители активно следят за этим процессом. Здесь произвели санитарную обрезку деревьев, на месте аварийных высажены новые", — отметил глава Октябрьского района Александр Кузнецов.

Напомним, в марте 2019 г. это общественное пространство стало лидером рейтингового голосования по определению приоритетов благоустройства, причем, поддержали этот проект жители всего города.

Сквер им. Фадеева станет спортивным центром Октябрьского района и местом для семейного отдыха. Сейчас ведется подготовка щебеночного основания спортивных площадок: теннисного корта, баскетбольной площадки и хоккейной коробки с трибунами. Кроме того, по всему периметру сквера оборудована современная беговая дорожка с резиновым покрытием, которую оценят как любители бега, так и профессионалы.

На следующей неделе планируют начать монтаж уникальной детская площадки с антитравматическим покрытием в космическом стиле, где будут использованы водные элементы.

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