В набережной отметят День Военно-Морского Флота России

В воскресенье, 28 июля, с 9:00 до 11:30 в Самаре, на 1-й очереди набережной реки Волги (в районе спуска ул.Некрасовской, аллея Соловецких юнг), состоится торжественное мероприятие, посвященное празднованию Дня Военно-Морского Флота России.
Мероприятие организовано общественными организациями ВМФ при поддержке правительства Самарской области.
Место у памятника Соловецким юнгам на одноименной аллее Самарской набережной выбрано не случайно. В мае 1942 года на Соловецких островах в Белом море была создана школа юнг ВМФ. Памятная аллея в Самаре расположена там, откуда уезжали учиться в Школу юнг мальчики-добровольцы. Им было по 16-17 лет. Они наравне со взрослыми несли суровую флотскую службу. Более половины из 700 парней не вернулись домой.
Митинг у памятника Соловецким юнгам начнется с поднятия Флага ВМФ СССР и Андреевского флага.
В память о погибших моряках во время Великой Отечественной войны и других локальных конфликтах к памятнику Соловецким юнгам будут возложены цветы. На траверзе памятника Соловецким юнгам с борта малого десантного корабля ЦСК ВВС юнармейцами и представителями ветеранских организаций будет осуществлен торжественный спуск венка на воду.
Кульминационной частью торжественного мероприятия станет прохождение судов по фарватеру реки Волги в составе 7 единиц. Завершится мероприятие выступлением творческих коллективов.
Порядок проведения мероприятия:
- 08:30 – 12:00 - Вахта памяти
- 08:45 – 09:00 - Построение участников групп, принимающих участие в мероприятии
- 09:00 - Начало церемонии возложения
- 09:00 - Подъем Флага ВМФ СССР и Андреевского флага
- 09:02 - Выступление официальных должностных лиц и награждения
- 09:35 - Минута молчания. Исполнение гимна Российской Федерации
- 09:38 – 09:50 - Возложение цветов
- 09:50 – 10:00 - Прохождение судов по фарватеру р. Волги (7 ед.)
- 10:00 – 10:20 - Спуск венка на воду с десантного корабля ЦСК ВВС в память о погибших моряках
- 10:00 – 11:30 - Выступление творческих коллективов