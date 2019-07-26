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Общество

В набережной отметят День Военно-Морского Флота России

САМАРА. 26 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В воскресенье, 28 июля, с 9:00 до 11:30 в Самаре, на 1-й очереди набережной реки Волги (в районе спуска ул.Некрасовской, аллея Соловецких юнг), состоится торжественное мероприятие, посвященное празднованию Дня Военно-Морского Флота России.

Мероприятие организовано общественными организациями ВМФ при поддержке правительства Самарской области.

Место у памятника Соловецким юнгам на одноименной аллее Самарской набережной выбрано не случайно. В мае 1942 года на Соловецких островах в Белом море была создана школа юнг ВМФ. Памятная аллея в Самаре расположена там, откуда уезжали учиться в Школу юнг мальчики-добровольцы. Им было по 16-17 лет. Они наравне со взрослыми несли суровую флотскую службу. Более половины из 700 парней не вернулись домой.

Митинг у памятника Соловецким юнгам  начнется с поднятия Флага ВМФ СССР и Андреевского флага.
В память о погибших моряках во время Великой Отечественной войны и других локальных конфликтах к памятнику Соловецким юнгам будут возложены цветы. На траверзе памятника Соловецким юнгам с борта малого десантного корабля ЦСК ВВС юнармейцами и представителями ветеранских организаций будет осуществлен торжественный спуск венка на воду.

Кульминационной частью торжественного мероприятия станет прохождение судов по фарватеру реки Волги в составе 7 единиц. Завершится мероприятие выступлением творческих коллективов.

Порядок проведения мероприятия:

  • 08:30 – 12:00 - Вахта памяти
  • 08:45 – 09:00 - Построение участников групп, принимающих участие в мероприятии
  • 09:00 - Начало церемонии возложения
  • 09:00 - Подъем Флага ВМФ СССР и Андреевского флага
  • 09:02 - Выступление официальных должностных лиц и награждения
  • 09:35 - Минута молчания. Исполнение гимна Российской Федерации
  • 09:38 – 09:50 - Возложение цветов
  • 09:50 – 10:00 - Прохождение судов по фарватеру р. Волги (7 ед.)
  • 10:00 – 10:20 - Спуск венка на воду с десантного корабля ЦСК ВВС в память о погибших моряках
  • 10:00 – 11:30 - Выступление творческих коллективов

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