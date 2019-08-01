Карномазов о приговоре Шатило: "Настоящую элиту вырывают из общества по надуманному обвинению"

Адвокат Андрей Карномазов прокомментировал приговор, вынесенный владельцу ООО "Современные медицинские технологии" Сергею Шатило.

"К тому, что случилось вчера в Самарском райсуде, могу подобрать только одно слово "вредительство", — комментирует адвокат Андрей Карномазов приговор руководителю диализного центра Альберту Навасардяну и предпринимателю Сергею Шатило. — Настоящую, подчеркиваю это слово, настоящую элиту общества вырывают из него по надуманному обвинению. Не соблюдая элементарные нормы права, великолепного хирурга, которого ждут десятки и даже сотни больных, отправляют за решетку на несколько лет по делу, где отсутствует даже причиненный кому-либо ущерб! В конце концов санкция статьи обвинения позволяет применить такое наказание как принудительные работы…"

Так как все подсудимые вину не признали, после получения на руки мотивированного приговора их защита будет обжаловать решение суда первой инстанции.

Напомним, Сергея Шатило приговорили к трем с половиной годам лишения свободы в колонии общего режима. Бывший замминистра здравоохранения области Альберт Навасардян получил три года колонии и двухлетний запрет на работу на руководящих должностях в медицине.

Шатило и еще несколько человек обвиняли в по ст. 178 УК РФ "Ограничение конкуренции". Альберту Навасардяну и его бывшему заместителю Колобову вменяли в "Превышение должностных полномочий". По версии обвинения, Шатило вступил в сговор с конкурентом ради сохранения высокой цены контракта с областным минздравом на поставку и обслуживание медицинского оборудования на 768 млн рублей.