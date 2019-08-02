Минздрав РФ: "скорая помощь" в Самарской области едет к пациентам больше часа

Самое большое количество случаев приезда скорой помощи к пациенту через час после вызова в прошлом году отмечалось в Томской, Самарской и Тверской областях, следует из статистического сборника министерства здравоохранения РФ за 2018 г., пишет ria.ru.

"Доля выездов бригад скорой медицинской помощи в %: более 60 минут — Томская область (10,34), Самарская область (10,13) Тверская область (9,44)", — говорится в сборнике.

В среднем по России почти в 90% случаев "скорая" приезжает к пациентам менее чем за 20 минут. Меньше всего ждут "скорую" в Ингушетии и Калмыкии, там врачи приезжают менее чем за 20 минут в 99% случаев, уточняется в материале.