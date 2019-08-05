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Общество

Красноглинское и Московское шоссе соединит двухполосная дорога

САМАРА. 5 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В жилом квартале "Новая Самара" началось строительство двухполосной автомобильной дороги, которая свяжет Московское шоссе с Красноглинским, сообщает департамент информационной политики администрации губернатора Самарской области.

Фото: Владимир Котмишев

Общая протяженность дороги составит 1,3 километра. Каждая из полос будет шириной по три с половиной метра. В первые три месяца проведения строительных работ на данном объекте проложат наружные сети водоснабжения и канализации, а также электроосвещение.
Объект реализуется в рамках государственной программы Самарской области "Развитие жилищного строительства в Самарской области" до 2021 года. Завершить строительство дороги планируется в ноябре текущего года.

Новая дорога разгрузит существующие проездные пути по пос. Мехзавод, повысит транспортную доступность для 26 тыс. жителей жилого микрорайона "Новая Самара", позволит пустить маршруты общественного транспорта.

Кроме того, автомобильная дорога повысит транспортную доступность новой общеобразовательной школы на 1,2 тыс. мест, строительство которой начнется здесь в текущем месяце в рамках национального проекта "Жилье и городская среда". А в 2020 г. образовательное учреждение распахнет двери для учащихся не только микрорайона "Новая Самара", но и Мехзавода. 

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