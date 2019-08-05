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Архитектура Культура

Как могло бы выглядеть новое здание Театра драмы и мост над ул. Куйбышева

САМАРА. 5 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Архитектор Дмитрий Орлов опубликовал на своей странице в социальной сети визуализацию идеи по реконструкции Драматического театра по техническому заданию, которое включает в себя новый корпус театра в Струковском парке и мост над улицей Куйбышева.

Фото: https://www.facebook.com/pochto

Напомним, что 1 августа на сайте закупок был размещен тендер на реконструкцию Драматического театра. В техническом задании значилось строительство нового корпуса театра на территории Струковского сада и возведение моста между старым и новым зданием.

Новость вызвала общественный резонанс, и активные граждане сразу же обратились к губернатору области Дмитрию Азарову с просьбой не согласовывать данный проект.

Губернатор быстро отреагировал на ситуацию и тендер с данным техническим заданием отменен.

Корреспонденту Волга Ньюс Дмитрий Орлов уточнил, что вариантов под подобное задание могло быть очень много, и что опубликованный на его странице — лишь одна из версий, чтобы просто представить здание, которое уже точно не будет построено.

Отметим, что проект реконструкции здания Самарского драматического театра не согласовали уже в третий раз.

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