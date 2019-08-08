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Преступления Происшествия

В Пестравке двух подростков подозревают в угоне автомобиля

САМАРА. 8 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Сотрудники полиции задержали двух несовершеннолетних жителей губернии, подозреваемых в угоне автомобиля, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

За помощью к правоохранителям с. Пестравка обратился 54-летний местный житель, заявивший об угоне принадлежащего ему автомобиля ВАЗ -2104. Мужчина рассказал о том, что он припарковал машину недалеко от дома на ул. Южная, а когда собрался на рыбалку, не обнаружил транспортного средства на месте.

В ходе установления подробностей случившегося сотрудники органов внутренних дел опросили заявителя и жильцов близлежащих домов. Ориентировку на транспортное средство оперативный дежурный направил всем патрульным экипажам. Полицейские отработали места возможного отстоя машины, на причастность к хищению проверялись ранее судимые местные жители.

В результате работы сотрудники правоохранительных органов установили личности подозреваемых в краже автомобиля. По данным сотрудников полиции, ими стали двое несовершеннолетних 2004 г. р., 2001 г. р. один из которых ранее уже привлекался к уголовной ответственности. В ходе оперативных мероприятий похищенный автомобиль был обнаружен на ул. Стара-Загора в Самаре и изъят.

В настоящее время по признакам совершения преступления, предусмотренного ч.2 ст. 158 УК РФ, возбуждено уголовное дело. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.

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