Дом, где происходило стояние Зои, может попасть под снос из-за строительства высотки

Дом №84 по ул. Чкалова в Самаре, где происходило стояние Зои, могут снести из-за строительства поблизости 25-этажного дома. С просьбой сохранить уникальное место в департамент градостроительства обратились местные жители.

"При стройке многоэтажки снесут Самарское чудо, дом 84 на ул. Чкалова, рядом с часовней в честь явления Николая Чудотворца. Достопримечательное место не только для Самары, но и для всей России. Тот самый дом, где произошло стояние Зои. Это место, куда приезжает огромное количество православных паломников и туристов со всей России. Давайте сохраним для нашего города такой значимый кусочек земли. Может быть стоит при поддержке заинтересованных лиц на этом месте разбить сквер. Мы предлагаем сохранить этот участок (с помощью заинтересованных лиц) и в рамках национального проекта Жилье и городская среда благоустроить этот участок. Мы надеемся, что мнение общественности будет услышано", — призывают инициативные граждане.

Они также отмечают, что строительство столь высокого дома приведет к коллапсу движения на ул. Пушкина, т. к. коэффициент застройки квартала существенно превышает нормативное значение. Сейчас улица с односторонним движением уже несет нагрузку по транспорту не только проживающих в районе автовладельцев, но и посетителей больницы им. Пирогова.

В свою очередь представители департамента градостроительства Самары утверждают, что в соответствии с действующими ПЗЗ в данном месте может быть возведен дом не выше 10 этажей и на отклонение от этих параметров разрешение никто не давал. В ведомстве также добавили, что в случае придания центру Самары статуса исторического поселения там будет введен мораторий на любое строительство.