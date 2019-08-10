За выращивание конопли на даче житель Жигулевска пойдет под суд

В Жигулевске правоохранители задержали подозреваемого в незаконном культивировании конопли. Информация об этом поступила сотрудникам отделения по контролю за оборотом наркотиков О МВД России.

Они осмотрели дачный участок, принадлежащий 35-летнему подозреваемому, в районе Яблоневого оврага, полицейские обнаружили 24 куста, внешне похожего на коноплю. Правоохранители изъяли растения и направили на экспертизу. Согласно заключению эксперта, изъятым является наркотикосодержащее растение — конопля.

По данным оперативников, мужчина вырастил семена растения в своей квартире, а когда ростки подросли, пересадил их на дачный участок. В ходе опроса подозреваемый пояснил, что выращивал растение для личного употребления, без цели сбыта. Эта версия проверяется правоохранителями.

По данным правоохранителей, подозреваемый ранее привлекался к уголовной ответственности за незаконное хранение наркотических средств.

В настоящее время в отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 231 УК РФ "Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры". Санкцией статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.