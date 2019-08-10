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Общество

В Самаре перекрыли пр. Кирова

САМАРА. 10 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Фото: samadm.ru

В субботу, 10 августа, в Самаре было перекрыто движение на участке пр. Кирова между ул. Ставропольской и пр. Юных Пионеров. Информация о грядущем ограничении движения появилась вчера, 9 августа, на сайте мэрии Самары.

Однако весь сегодняшний день, вплоть до 19:00, работы по ремонту тепловых сетей так и не были начаты.

По информации мэрии, они должны быть закончены до 01:00 12 августа. Движение ограничено по пр. Кирова в районе дома № 191 на участке протяженностью 10 м.

Движение общественного транспорта — троллейбусных маршрутов №№ 4, 12, 20, а также автобусных маршрутов №№ 4, 6, 9, 29, 41, 47, 51, 203, 213, 226, 261 — организовано по временной схеме.

Более подробно со схемами ограничения движения и временными схемами движения общественного транспорта можно ознакомиться в приложениях.


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