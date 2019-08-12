Исследование: К среднему классу можно отнести 12,1% жителей области

Доля жителей, которых можно отнести к среднему классу, в Самарской области составляет 12,1%. Регион по этому показателю находится на 35 месте. Такие данные приводятся в исследовании РИА Новости, основанном на данных Росстата.

В целом в России среди семей, где есть хотя бы один работающий человек, 14,2% можно отнести к среднему классу.

В исследовании учитывались только трудовые доходы, при этом у многих людей есть и другие поступления, поэтому доля среднего класса может быть несколько выше, но не радикально, считают авторы рейтинга.

Лидирует в рейтинге Ямало-Ненецкий автономный округ, у которого 45% семей можно отнести к среднему классу. Это объясняется достаточно высокими зарплатами и невысокой стоимостью жилья. Более трети семей можно отнести к среднему классу еще в двух регионах - в Магаданской области (34,5%) и Чукотском автономном округе (33,8%).

Москва в рейтинге занимает седьмую позицию (26,8%), а Санкт-Петербург – восьмую (25,7%). Несмотря на то, что два крупнейших города уступают в процентах доли среднего класса регионам-лидерам, по абсолютному числу таких семей они намного опережают северные регионы. В Москве и в Санкт-Петербурге проживает 22% от всего среднего класса России, а в первой пятерке рейтинга лишь 4,5%.

Последние пять строк рейтинга занимают республики Серверного Кавказа – это Ингушетия, Чечня, Дагестан, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия. В этих регионах достаточно большой состав семей за счет высокой рождаемости, и, как правило, невысоких зарплат не хватает, чтобы отнести семьи к среднему классу.

По прогнозам экспертов, главная надежда на рост среднего класса связана с ростом зарплат, которые, скорее всего, будут увеличиваться даже при невысоких темпах экономического роста. Катализатором станет дефицит работников из-за выхода на рынок труда малочисленного поколения рожденных в 1990-е годы. В целом прогнозируемый экономический рост и изменения на рынке труда, по оценкам составителей рейтинга, увеличат долю среднего класса примерно в 1,4-1,6 раза за пять лет.