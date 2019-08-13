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Общество

Движение по ул. Шоссейной в полном формате возобновится через несколько недель

САМАРА. 13 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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Движение по ул. Шоссейной в полном формате возобновится через несколько недель, сообщает "Самарская газета". Сейчас дорога открыта по техническому проезду на участке от поста ППС (на пересечении с ул. Народной) до ул. Казачьей.

Напомним, дорогу на данном участке перекрывали из-за строительства транспортной развязки, ведущей на Фрунзенский мост. Бетонные блоки с перекрестка убрали в минувшее воскресенье, 11 августа. Пока проезд осуществляется по временной схеме — введены ограничения, чтобы обеспечить безопасность движения.

"Этот участок дороги востребован автомобилистами. Людям удобнее ездить по Шоссейной. Поэтому мы постарались как можно быстрее его открыть, — рассказал заместитель руководителя городского департамента транспорта Юрий Тапилин. — Пока движение ограничено — из четырех полос функционируют две, по одной в каждом направлении. В ближайшие недели участок будет достроен, и улицу откроют полностью".

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